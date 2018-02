Ils montent l’un sur l’autre pour ne pas payer au cinéma : les images sont hilarantes.

C’est une astuce déjà bien connue qui a été reprise dans plusieurs dessins-animées comme les Simpsons. Elle consiste à monter sur une autre personne et se couvrir d’un long manteau pour avoir l’air d’être seul, afin de ne payer qu’une seule place de cinéma pour deux.

Deux jeunes hommes ont essayé de s’approprier cette technique pour aller voir Black Panther au cinéma. Venus d’un long trench coat beige, ils se sont avancés vers la caisse du cinéma et ont demandé à acheter un seul ticket.

Le caissier leur a ensuite demandé de se baisser afin de voir le visage de cette étrange créature de plus de 2 mètres. Les deux comparses n’ont évidemment pas pu effectuer ce geste, ce qui leur a valu un refus de la part de l’employé. Leur petit tour n’a donc pas marché.

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m

— Pillsbury (@stevelikescups) February 16, 2018