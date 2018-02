Marineland : Une orque a appris à parler !

Des chercheurs se sont intéressés de près aux orques et notamment à leur capacité d’apprentissage. Et ils ont réussi à leur faire apprendre certains mots anglais ! Et oui, ce n’est pas banal d’entendre un orque dire Hello, et pourtant, c’est vrai !

Une expérience originale

Jose Abramson, chercheur à l’Université Complutense de Madrid, qui est à l’origine de cette étude. Il est sorti du silence pour expliquer :

Nous nous attendions à des imitations reconnaissables, à ce que Wikie copie la tonalité, la mélodie du son ou encore le rythme des syllabes. Mais nous ne nous attendions pas à une si bonne imitation !

Le parc Marineland a autorisé cette étude scientifique depuis plusieurs années. Et les premiers résultats viennent d’arriver. L’étude était encadrée par les soigneurs du parc, qui ont géré entièrement la collaboration avec les animaux. Il faut savoir que les orques ont un dialecte distinct, et possèdent de fortes capacités d’imitations. Les orques ont pris du plaisir à apprendre, et les résultats sont à la hauteur des espérances.

Un apprentissage inédit

Le chercheur a rappelé que l’anatomie vocale des orques est différente de celle des hommes. Mais leur capacité d’imitation est telle qu’elles ont réussi à apprendre des mots. C’est notamment la femelle Wikie qui a été la plus impressionnante, en copiant le vocabulaire humain. Elle est maintenant capable de répéter Hello, Bye Bye, ou encore Amy, le nom d’une soigneuse. C’est une véritable prouesse !

Cette expérience prouve selon le chercheur que l’intelligence de l’orque dépend de l’apprentissage social, et des connaissances des autres membres de la famille. Or, sa famille étant l’homme puisqu’elle vit en captivité, elle imite et apprend à parler. Il n’a en outre pas fallu très longtemps pour que Wikie répète les mots. Une expérience originale qui prouve que l’orque est vraiment très intelligente.