L’homme qui avait des ongles les plus longs du monde vient de les couper

Shridhar Chillal détient le record du monde des plus longs ongles. En effet, si on cumule la taille des ongles de ses 5 doigts de la main gauche, ceux-ci atteignent la longueur de… 909,6 cm ! Néanmoins, l’homme a décidé de se séparer de sa fierté au cours d’une cérémonie à New York ce mercredi 11 juillet.

Il prend au mot son professeur

Tout commence alors que Shridhar Chillal avait 14 ans. Il explique à nos confrère de The Guardian que l’idée de se laisser pousser les ongles lui est venue alors qu’il venait de casser l’ongle de son professeur. Ce dernier le sermone, lui disant qu’il ne pouvait pas comprendre l’attention qu’il fallait porter pour ne pas se briser un ongle. Or, le jeune adolescent décide de prendre au mot son professeur. Sa conviction est si forte qu’il décide même de rester immobile en pleine nuit afin de ne pas briser ses ongles.

909,6 cm d’ongles !

66 ans plus tard, Shridhar Chillal ne s’est toujours pas coupé les ongles de la main gauche. Mais ça c’était jusqu’à ce mercredi 11 juillet. En effet, l’homme aujourd’hui âgé de 82 ans, a décidé de se couper ses ongles. Et le moins que l’on puisse c’est qu’il était temps ! De fait, ses cartilages s’étaient durcis et épaissis au fil des années. Ses ongles, qui mesuraient 909,6 cmse terminaient par une sorte de spirale. Un record qui avait valu à l’octogénaire une place dans le Livre Guinness des records.

Ce mercredi, Shridhar Chillal a donc fini par se faire couper les ongles, leur poids lui causant des douleurs. Un moment unique, qui a eu lieu à New York. À l’aide d’une petite scie circulaire, le recordman s’est donc séparé de ses ongles qui seront exposés au musée Ripley’s Believe It or Not (« croyez-le ou non »).

S’il souhaite réaliser un nouveau record, il peut toujours essayer de battre celui de cet homme qui a mangé plus de 30 000 Big Mac de chez Mc Donald’s.