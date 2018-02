La lettre touchante d’une fillette à la NASA pour redonner à Pluton le statut de planète

Cette irlandaise de 6 ans est passionnée d’astronomie. Elle a donc décidé d’envoyer une lettre à plusieurs grandes agences spatiales dont la NASA pour changer le statut de Pluton, que les scientifiques qualifient aujourd’hui de “planète naine”.

C’est en août 2006 que l’Union astronomique internationale a décidé de retirer à Pluton son statut de planète. Nous étions alors quelques mois seulement après le départ de la sonde New Horizons, qui a pour but de l’observer directement aux confins de notre galaxie.

Pluton est donc désormais considérée comme une “planète naine”. En effet, bien que celle-ci soit de forme ronde et tourne autour du soleil, sa petite taille ne lui a pas permis d’exercer une force de gravité assez importante pour attirer à elle les astéroïdes et autres objets célestes qui l’entourent directement. C’est l’absence de ce critère qui a poussé les scientifiques à lui retirer son rang de planète.

Mais cette décision n’est pas du goût de la petite Cara Lucy O’Connor, qui aimerait par ailleurs devenir astronaute, à condition que la NASA “règle ce problème pour (elle)”. Dans sa lettre très touchante publiée dans le magazine Astronomy Ireland, la petite s’explique davantage.

Well done to future astronaut Cara in Senior Infants who recently had her letter to NASA published in the latest edition of 'Astronomy Ireland'.Thank you Miss O'Donovan for your help. Keep shooting for the stars Cara!@AstronomyIRL @NASA 🚀🌍🌚 pic.twitter.com/0yv9mGb2Bz

— Glasheen Girls NS (@GlasheenGNS) January 30, 2018