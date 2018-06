Le Yoga chèvre vous connaissez ?

Le yoga est une discipline qui apporte un bien être physique et mental. Cette pratique est tendance depuis quelques années et de nouvelles variantes voient le jour.

Le yoga mêle spiritualité et efforts physique, une pratique qui plaît de plus en plus et touche toutes les catégories sociales.

Cette nouvelle tendance vient des États-Unis

Il existe plusieurs formes de Yoga mais nous allons vous énumérer les plus courantes.

Il y a des yogas dynamiques dans lesquels l’enchaînement des postures se fait au rythme de la respiration tel que l’ashtanga et le vinyasa. –

L’Iyengar qui est un yoga plus statique. Il permet de développer un meilleur équilibre physique et mental et apportent tous les bienfaits que le yoga promet.

Le Hatha yoga est un yoga doux. Il est plus accessible pour les personnes âgées.

Le Yoga apporte un grand nombre de bienfait physique et spirituel. Comme toutes les grandes tendances, certaines variantes peuvent emmener à sourire. En tout cas rien de bien méchant juste un moment de partage avec …des chèvres.

Une première en France

C’est une première en France, plus précisément dans la ville de Nice où il est désormais possible de pratiquer le yoga au milieu des chèvres! Cette idée est venue de loin et c’est une française qui a rapporté ce concept original. Virginie Hulin a découvert le yoga chèvre à Los Angeles. Pour elle, les animaux procurent un bienfait apaisant pour les hommes. C’est à nos confrères de 20 minutes qu’elle explique

J’ai découvert le yoga chèvre à Los Angeles. Je suis persuadée que les animaux sont bénéfiques pour l’Homme. La chèvre est un animal espiègle, je suis sûre qu’elle peut apporter du bonheur.

Ces séances originales se pratiquent en milieu naturel. C’est à la ferme des Castagniers à une trentaine de kilomètres de Nice que’une dizaine de femmes sont venues poser leurs tapis. Les séances sont payantes et coûtent à peu prés 30 euros de l’heure.

Les chèvres, elles sont dans leurs éléments et viennent troubler sans vergogne la sérénité des participantes. L’objectif est de ne pas se laisser distraire et de passer un agréable moment. Apparemment, tout ce petit monde est conquis par cette formule “Yoga-Chèvre”.