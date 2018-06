Rodrigo Duterte, Le président philippin, fait scandale en embrassant une inconnue en plein meeting

Le chef d’État septuagénaire a de nouveau fait honneur à sa réputation de “macho”. Lors d’un meeting en Corée du sud, il a fait monter deux femmes à la tribune pour leur remettre un exemplaire du livre Autel des Secrets : Sexe, politique et argent dans l’Église catholique philippine d’Aries Rufo. D’après le journal Philippine Star , Duterte a déclaré «Vous devez me payer avec un baiser. Êtes-vous prêtes à m’embrasser?» Le président philippin a alors embrassé la première sur la joue avant de montrer ses lèvres à la seconde pour qu’elle l’embrasse… sur la bouche!

Êtes-vous célibataire? Vous n’êtes pas séparé? Mais vous pouvez lui dire que ce n’est qu’une blague?

aurait demandé le président avant l’acte.

La jeune femme paraît surprise et embarrassée mais finit par accepter le baiser de Rodrigo Duterte.

La Philippine News Agency a posté une interview de la femme embrassée dans laquelle Bea Kim explique qu’il n’y avait pas de «malice», et que pour elle et lui «cela ne signifiait rien»

Les défenseurs des droits des femmes en colère

Cette scène surréaliste a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. “Comment les gens peuvent-ils encore croire et défendre Duterte ? Vous êtes tous malades comme votre président”, peut-on ainsi lire sur Twitter.

Ou encore :

Vous avez le droit de me détester, mais je trouve toujours que Duterte est répugnant. Quel président demande à une expat de l’embrasser sur la bouche à la télévision? Et le porte-parole du gouvernement dit que c’est dans la culture philippine ? Ce n’est certainement pas ma culture !

Et aussi :

Je ne peux pas me remettre de cette vidéo du baiser de Duterte, et de voir les justifications du gouvernement et même de la femme elle-même, c’est hallucinant !

La sénatrice et activiste philippine Risa Hontiveros a dénoncé «un grave abus d’autorité, même si le baiser était consenti». La secrétaire générale du Parti des Femmes «Gabriela» a condamné l’attitude perverse du chef d’État et «la théâtralité dégoûtante d’un président misogyne qui se sent le droit de rabaisser, d’humilier ou de manquer de respect aux femmes selon ses caprices».

Gabriela Rep. Arlene Brosas vehemently rejects Palace defense of President Duterte’s kiss in South Korea; she said this act "forms part of the rotten misogynist culture being promoted and normalized by Duterte through his speech and actions in public events." @inquirerdotnet pic.twitter.com/zQ8IyuFgXT — Path Roxas (@PathRoxasINQ) June 5, 2018

L’iconoclaste Duterte avait déjà défrayé la chronique avec ses propos sur une missionnaire australienne violée et tuée lors d’une prise d’otage en 1989 à Davao où il était maire :

J’étais en colère parce qu’elle a été violée, mais elle était si belle que le maire aurait dû être le premier, quel gâchis.

Récemment il encourageait ses troupes militaires à violer et à «tirer dans le vagin des femmes rebelles». Son équipe politique l’avait défendu et s’était excusé en précisant qu’il s’agissait là d’une blague.

Le président est régulièrement mis en cause pour sa lutte controversée contre la drogue, qui a déjà fait plusieurs milliers de morts aux Philippines et qui a poussé Duterte à retirer son pays de la Cour Pénale Internationale. Le 15 mai 2017 la Commission de justice du Congrès rejetait la plainte déposée par le député d’opposition Gary Alejano mettant à cause sa politique d’exécution des narcotrafiquants. Plus récemment en février, la CPI avait ouvert une enquête préliminaire après une plainte déposée par un avocat philippin accusant Duterte et des membres de son administration de crimes contre l’humanité commis dans le cadre de la guerre contre les trafiquants de drogue. La police philippine reconnaît avoir tué environ 4.100 trafiquants de drogue dans le cadre d’opérations officielles de lutte contre le trafic. Elle déclare en revanche n’avoir aucun lien avec les bandes armées responsables de la mort de quelque 2.300 consommateurs et revendeurs.