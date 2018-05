La RTS publie une vidéo choc sur les bébés nageurs dans les années 1970

“Ils flottent très bien”

Le vieil adage traditionnel dit qu’il ne faut pas jeter bébé avec l’eau du bain. Mais et si vous jetiez votre bébé dans l’eau pour lui apprendre à nager ? Aujourd’hui, le concept peut paraître dangereux, surprenant, inquiétant… Pourtant, c’est exactement ce que l’on voit sur une vidéo publiée sur Facebook lundi 14 mai par la Radio Télévision Suisse (RTS).

Il s’agit d’une vieille archive du média suisse, qui daterait du début des années 70 et qui traite des “bébés nageurs”. Et autant vous le dire, la vidéo est particulièrement impressionnante. On y voit ainsi un père jeter sa fille dans la piscine. Après avoir passé quelques instants sous l’eau, cette dernière finit par flotter. Le commentaire d’un père de famille est éloquent.

La première fois, on a un peu peur quand on le lance dans la piscine. On sait qu’il y a un maître-nageur, donc on se retient, on a tendance à vouloir sauter. On peut pas dire qu’ils nagent, mais bon, ils flottent très bien.

Néanmoins, les méthodes étaient déjà polémiques à l’époque comme le souligne la RTS dans la présentation de l’extrait.

Jeter des bébés à l’eau ne peut-il pas créer un traumatisme ? Difficile de ne pas se poser la question en visionnant ces images.

Cela aurait aussi créé une polémique plus récemment avec l’appareil respiratoire des bébés qui pourrait aussi être endommagé. En cause cette fois la concentration trop élevée de trichloramine auprès des bassins. A chaque époque ses polémiques.