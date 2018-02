Le Ken humain est interdit d’opération, sa vie est en danger

Rodrigo Alves est fan de Ken depuis qu’il est petit, et n’a qu’un objectif dans la vie : lui ressembler, quitte à même sa santé en grand danger. Cette fois, il est allé bien trop loin…

Rodrigo Alves est connu pour être le Ken humain. Ce jeune homme a décidé de tout faire pour ressembler à son idole. Il a ainsi subi 60 opérations pour y parvenir. A seulement 34 ans, la vie de ce brésilien est compliquée, et sa santé extrêmement fragile.

Une vie en danger

En effet, Rodrigo Alves a augmenté le volume de ses lèvres, a affiné son nez et ses cuisses, a transformé ses mollets, a modifié ses orteils, a posé des implants au niveau abdominal, porte de faux pectoraux… Il a dépensé près de 500 000 dollars pour ressembler à Ken. Et il n’arrive pas à arrêter, comme il l’avait expliqué dans l’émission This Morning :

Une fois que l’on commence, on ne peut plus s’en passer. Il y a cet effet boule de neige qui fait que je ne m’arrêterais jamais.

Mais il est maintenant temps d’arrêter. En effet, pour affiner sa taille, il s’est fait retirer quatre côtes. Depuis, il a beaucoup de mal à respirer. Non seulement à cause de ses côtes, mais aussi à cause de son nez qui a été opéré à de nombreuses reprises. Les médecins ont interdit à Rodrigo Alves de se faire à nouveau opérer, car il risque de perdre la vie.

C’est quand même bien triste…