Jawad Bendaoud, influenceur de choc sur Snapchat

Relaxé le 14 février dernier, celui que Slate avait surnommé “le bouffon de la France” était, il y a deux ans, devenu l’exutoire dont le pays avait besoin après les attentats du 13-Novembre.

Bien connu pour ces comportement exubérants et ses phrases surréalistes, le jeune homme surfe sur la vague d’une médiatisation massive, avec une désinvolture et un mauvais goût sidérants.

"Effectivement, j'ai entendu le mot grenade mais j'ai d'abord pensé à ce délicieux fruit exotique" pic.twitter.com/98PR6iHpij — LOGEUR DU DAESH (@LogeurDuDaesh) November 18, 2015

Jawad cartonne avec 850 000 abonnées

Bien sûr, on ne s’attendait pas à ce que Jawad ne se transforme soudainement en maître yogi une fois sorti de prison. Si la Justice n’a pas réussi à établir que le “pitre de Saint-Denis” (Journal Le Soir) savait qu’il logeait des terroristes, le passé du jeune homme, déroulé au cours de son procès, nous a laissé entendre qu’il n’avait rien d’un ange. Entre combines malhonnêtes, trafic de drogue, tromperies et flirts dans des clubs de strip-tease, Jawad ne sait pas tenir pas en place.

Désormais, il dévoue une partie de son énergie à son nouveau hobby, son activité “d’influenceur”. Du moins c’est l’image qu’il veut donner, remerciant dans sa dernière story (repérée par Konbini) ses 850 000 abonnés. Son snap : jawadbendaoud96.

Jawad, son insouciance énerve

Il va jusqu’à reprendre lui-même le surnom de logeur. “Jawad le logeur de retour”. Cette frivolité n’est pas du goût de certains utilisateurs, qui jugent son comportement inapproprié, voire complètement irrespectueux. “Tancrède” s’indigne, commentant le snap : “Logeur de djihadistes de Daesh, responsables de 130 morts !”.



Jawad Bendaoud s'amuse sur #Snapchat en n'hésitant pas à se nommer "Jawad le logeur de retour". Le gars s'amuse de ce surnom …

Logeur de djihadistes de #Daesh responsables de 130 morts ! pic.twitter.com/GqLdbjLcyN — Tancrède ن (@Tancrede_Crptrs) March 1, 2018

j’ai compris à quel point la jeunesse de nos jours est de plus en plus conne quand j’ai vu que certains donnait de la force à Jawad en l’ajoutant sur snap et tout mdr wAllah c’est fou vous vous rendez pas compte — ‎أنايس 💗 (@dacruzbessa) February 26, 2018

Jawad ose tout, et ils aiment ça

Jawad, en ces temps où beaucoup se sentent cloisonnés dans leur vie, impuissant face à un système qu’il ressente comme opprimant, devient comme un emblème de liberté, un Jesse James guignolesque.

Il est vraiment trop fort jawad pic.twitter.com/Mp3xXigSs1 — l’infiltré (@w_8413) February 27, 2018

Aaah ouais mais Jawad là il s’en bats les couilles d menaces sont plus grand problème c qu’il peut plus ajouter de gens sur snap pic.twitter.com/r3O55c9sk9 — 𝕵𝖊𝖉𝖚𝖘𝖔𝖗 (@MajinLePuissant) February 27, 2018

Jawad amuse et sidère

Une bonne nouvelle face à ce nombre impressionnant de followers. La majorité prennent les interventions de Jawad avec beaucoup de distance et d’ironie.

Donc Jawad se filme sur snap en train de fumer des gros pètes et donne l'adresse où on peut manger la fameuse escalope boursin… J'sais même plus quoi dire… pic.twitter.com/JukK0MH5ja — Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) February 27, 2018

Je viens d’envoyer un snap à Jawad il m’a répondu je suis en larmes — T’Chorray🇳🇬 (@Christ_Morray) February 26, 2018