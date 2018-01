Irlande : Deux hommes se marient pour éviter de payer des droits de succession !

Cette fois, ce n’est pas un mariage d’amour mais un mariage d’amitié ! Et oui, Matt Murphy et Michael O’Sullivan, deux amis de longue date, ont décidé de se marier en Irlande. L’homme âgé de 85 ans souhaitait léguer sa maison à son ami âgé de 58 ans. Or, n’ayant aucun lien de parenté, l’Etat réclamait 50 000 euros de droits de succession. Ce qui est légal ! Mais cela ne plaisait pas aux deux hommes qui ont cherché une solution leur permettant d’économiser tout cet argent.

Une idée qui a fonctionné !

Pour que l’administration fiscale irlandaise ne réclame plus cette somme, il fallait que les deux hommes soient de la même famille… ou qu’ils soient mariés ! Pas de problème pour Matt Murphy et Michael O’Sullivan qui ont donc décidé de se dire Oui. Tous les deux célibataires, ils se sont donc mariés !

A l’occasion de leur mariage, les deux amis ont adressé un message à la communauté gay et lesbienne en Irlande. Dans ce pays, le mariage entre homosexuels a été autorisé récemment. Les autorités devraient cependant se saisir du dossier, mais elles devront prouver qu’il s’agit d’un mariage blanc. Ce qui est loin d’être gagné car ces deux hommes s’aiment vraiment… mais comme des amis !

L’idée est originale et plutôt maline ! Qu’en pensez-vous ?