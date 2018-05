Indonésie : Deux fillettes chevauchent un python géant

Non venimeux mais très dangereux

C’est une scène à éviter pour les âmes sensibles ou les personnes souffrant d’ophiophobie, la phobie des serpents. Pour beaucoup d’entre nous, se retrouver face à un python géant ressemblerait à un véritable cauchemar. On essaierait à tout prix de se réveiller. Mais, pour les deux fillettes qui apparaissent dans cette vidéo, cela semble être un jeu. Elles sont mortes de rire !

La scène diffusée par nos collègues du Daily Mail aurait été filée en Indonésie. On y voit deux petites filles en train de chevaucher un python géant réticulé. C’est l’un des serpents les plus longs et les plus lourds au monde. Initialement diffusée via Facebook, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois. La bonne nouvelle pour ceux qui ont vraiment peur des serpents c’est que l’animal n’est pas venimeux. Mais, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’est pas dangereux. Le python peut en effet simplement se contenter d’ouvrir sa mâchoire et avaler un être humain. Autant dire que deux petites filles comme celles-ci ne posent pas vraiment de problème.

Sur la vidéo, on peut voir dans un premier temps une petite fille s’asseoir sans peur sur l’animal puis une seconde s’amuser avec lui. Finalement, on la voit sourire vers la personne en train de filmer avec son smartphone. On les voit ensuite se déplacer un peu alors que le python bouge très légèrement. Puis les deux petites filles se rapprochent l’une de l’autre. La scène se coupe finalement alors que l’on voit à peine la tête du serpent. Bref de toute façon ce n’est pas une vidéo à reproduire chez vous !

Il y a quelques semaines on avait déjà vu un bébé en train de jouer avec un python sous les yeux de son père.