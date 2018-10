Il met en vente sa petite amie “usagée” sur eBay

Dale Leeks voulait juste faire une blague a sa petite amie Kelly Greaves. L’homme de 34 ans met donc sa conjointe aux enchères sur eBay. L’offre n’est pas vraiment flatteuse pour la jeune femme. Mais cela n’a pas empêché de nombreuses de se porter acquéreur…

“Bruit incessant”

Cela ressemblait presque à une offre pour une vieille voiture. “Visiblement usagée” ou encore bruit incessant à cause des plaintes constantes et un état de fonctionnement moyen. Le souci pour Dale Leeks c’est que sa petite blague est devenue virale ! Comme il s’agit d’un site d’enchères, les gens se sont mis à placer des offres. En 24 heures, plus de 81.000 personnes ont vu l’annonce et une centaine ont déposé des offres. Prix final retenu ? 70.000 dollars !

Dale Leeks a même reçu des messages plutôt étranges d’utilisateurs d’eBay. Certains voulaient ainsi savoir s’ils pouvaient faire un “test d’essai”. D’autres étaient curieux du nombre de “propriétaires” de la jeune femme. Des messages qui ont fait rire cet homme qui a fini par expliquer à sa conjointe. Interrogé par le Mirror, il explique le dénouement de cette histoire.

Je ne sais pas à quel montant ça aurait pu se rendre puisque l’annonce a été retirée, mais j’ose croire qu’elle aurait pu se rendre à des millions de dollars. Kelly m’a demandé à quel prix j’aurais accepté de la vendre et si j’aurais eu de la peine qu’elle soit vendue. Je lui ai répondu que j’aurais été triste, mais que j’aurais probablement pleuré dans une Lamborghini ou une Ferrari, ce qui m’aurait consolé un peu. […] Elle m’a dit que si l’acheteur avait eu tout cet argent, elle aurait probablement eu une meilleure qualité de vie de toutes façons. Elle m’a bien eue sur celle là !

Le plaisantin ne risque pas de recommencer en tout cas. eBay a finalement supprimé l’offre puisqu’il est bien entendu interdit de vendre des êtres humains…