Green Condom Club : Découvrez les préservatifs vegan et sans gluten

Si vous pensiez qu’être vegan s’arrêtait au fait de consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation, détrompez-vous ! En effet, être vegan est un mode de vie qui peut aller jusqu’au choix des préservatifs.

Des préservatifs 100% vegan sont désormais à la vente ! En effet, selon nos confrères de LCI, deux marques proposent une alternative aux préservatifs classiques, sans substance d’origine animale. Pourquoi donc avoir inventé des préservatifs vegan et sans gluten ? Pour rappel, les préservatifs classiques vendus en pharmacie ou en supermarché contiennent de la caséine. Cette protéine est issue du lait, qui rend le latex plus souple. Une matière pas vraiment en phase avec le principe du véganisme donc, qui bannit sous toutes ces formes toute substance provenant d’un animal.

Happy News for our UK friends! Fair Squared condoms are as of now available at @WholeFoodsUK 😀Our condoms are #Fairtrade, #vegan, #crueltyfree, and #carbonneutral. ❤️🌱 Because no one should suffer for your pleasure… pic.twitter.com/4mJthqkOdh

— Fair Squared (@fairsquared) April 23, 2018