Grande-Bretagne : Une cliente pense essayer un soutien-gorge de chez Primark… Il appartenait en fait à une autre !

Nathalie Brayshaw, jeune Écossaise a été dégoûtée d’apprendre qu’elle avait essayé le soutien-gorge d’une autre… Alors qu’elle cherchait à s’acheter un sous-vêtement neuf dans une boutique Primark, elle est tombée sur un modèle qui lui plaisait. Mais celui-ci n’avait pas de prix et pour cause !

Après l’avoir essayé, la jeune étudiante à Glasgow a donc tenté d’obtenir l’information auprès d’un vendeur. L’employé, en cherchant le code-barres de l’article, s’est très vite rendu compte qu’il y avait un problème. Il revient vers sa cliente en lui déclarant :

Nathalie Brayshaw qui a raconté sa drôle de mésaventure sur Twitter a suscité une vague de réactions chez les internautes. Sa publication a obtenu plus de 48.000 retweets, 1 600 commentaires et 243.000 « j’aime » en seulement quelques jours.

tried on a bra in Primark & it was nice so I went to buy it but there was no tag so the guy went to find a supervisor to get a code, comes back & goes "this isn't ours, it's a swap" so someone has literally left THEIR OWN BRA on a hanger in order to shoplift one AND I TRIED IT ON

— natalie (@n_brayshaw) January 31, 2018