Au Ghana, un professeur est forcé de dessiner Word pour enseigner l’informatique

C’est un professeur qui est devenu une véritable star du web grâce à une simple photo. Owura Kwadwo Hottis, un professeur au Ghana y reproduit de façon très détaillée sur un tableau noir le logiciel Word. La seule solution à sa disposition pour enseigner facilement.

Comment faire pour donner un cours d’informatique si vous n’avez pas d’ordinateur à disposition ? C’est à ce dilemme que s’est retrouvé confronté un professeur au Ghana. Mais, plutôt que de désespérer, il a misé sur la débrouille. On le voit donc sur une photo qui fait le tour du web, en train de reproduire de façon très précise le logiciel de traitement de texte Microsoft Word… sur un tableau noir. Une image qui n’a pas manqué de déclencher de nombreuses réactions de soutien comme le notent nos confrères de France 24.

With this kind of passion I’m sure @Microsoft @MicrosoftAfrica can donate an entire tutorial lab to his school … I’m told he is a teacher 👨‍🏫 somewhere in Ghana 🇬🇭

Cc @LucyQuist @johndumelo1 https://t.co/sK1i1jK2sc

— Joy Doreen BIIRA (@JoyDoreenBiira) February 26, 2018