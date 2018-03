La Finlande élue pays le plus heureux du monde, tandis que la France progresse à la 23ème place

Les Scandinaves dominent toujours le classement des pays les plus heureux du monde en 2018.

L’ONU vient de présenter ce mercredi 14 mars 2018 son World Happiness Report annuel. Et, sans surprise, les pays scandinaves occupent toujours les premières place du classement. Ainsi, la Finlande réalise une belle performance cette année puisqu’elle s’affiche première de loin.

La France progresse

Cette année, la Finlande occupe donc la première place du podium, tandis que la Norvège et le Danemark se placent respectivement à la deuxième et à la troisième place. Puis viennent, dans l’ordre, l’Islande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et l’Australie.

La France a réalisé une belle performance cette année en gagnant 8 places pour venir se classer en 23ème position du classement. L’Allemagne est également 15ème tandis que le Royaume-Uni stagne à la 19ème place. La Chine a quant à elle quelque peu dégringolé en passant de la 79ème à la 86ème place.

Ce rapport permet de classer 156 nations en fonction de leur niveau de bonheur, mais il inclut également un autre classement sur le bonheur des immigrés dans chaque pays. Et, de façon surprenante, on constate une véritable convergence entre le bonheur des autochtones et celui des populations accueillies. C’est d’ailleurs ce qu’explique le professeur John Helliwell :