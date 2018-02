Eudoxie Yao : la Kim Kardashian africaine originaire de Côte d’Ivoire

Une grande star en Côte d’Ivoire

Eudoxie Yao est l’une des plus grandes stars des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Originaire d’Abidjan, elle est notamment célèbre pour ses rondeurs et ses formes qui sortent de l’ordinaire. En effet, son tour de hanches mesure 150 cm.

Bon dimanche 👄💖👉@yaonice @yaonice A post shared by EUDOXIE YAO🔵 (@eudoxieyao) on Feb 18, 2018 at 7:45am PST

Elle prétend ainsi avoir les plus grosses fesses au monde, et rivaliser avec la star de téléréalité américaine, Kim Kardashian. À chacune de ses publications, c’est toute la toile qui devient hystérique. À elle seule, elle compte plus de 500.000 fans sur Internet.

Eudoxie Yao est esthéticienne de profession, rapporte le site Ayoye. Bien que les gens pensent qu’elle a eu recours à la chirurgie esthétique, elle assure que son derrière est 100% naturel. Elle n’exclut pas de poser nu un jour, mais à une seule condition : être payée plusieurs centaines de millions de francs CFA.

La plus belle et la plus sexy

La sulfureuse Ivoirienne préfère ne pas révéler son âge. Cependant, elle n’a aucun problème à dévoiler son poids de 95 kilos. Elle pense être la plus belle femme de son pays et elle défie toutes les femmes qui se disent plus belle qu’elle.

Eudoxie Yao fait tout pour être la plus sexy possible. C’est pourquoi elle porte tout le temps des vêtements ultra moulants pour bien mettre ses courbes en valeur. Elle aurait refusé plusieurs milliers d’euro d’un riche Saoudien qui avait souhaité sa présence à son anniversaire.