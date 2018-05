Etats Unis : Une femme se rase les jambes dans une piscine publique !

D’un point de vue de l’hygiène, quand on pense à une piscine publique, le plus grand danger auquel on pense souvent c’est ceux qui font pipi dans l’eau. Mais, après avoir vu cette vidéo au bord d’une piscine en Floride, vous changerez peut-être d’avis.

Horreur et dégoût au programme

L’hygiène corporelle, cela ne devrait pas être comme les goûts et les couleurs. Ce n’est pas quelque chose qui doit se discuter. Il s’agit avant tout d’une question de bon sens et de respect des autres. Ça c’est la théorie. Dans les faits, c’est plutôt différent. C’est ce que l’on peut voir dans cette vidéo. La scène est filmée au bord d’une piscine dans un hôtel en Floride.

Des touristes remarquent une femme en train de faire quelque chose de particulièrement étrange. La femme est en effet en train de se raser les jambes directement dans la piscine ! La scène est tellement impensable qu’ils ont décidé de l’immortaliser en vidéo. Le plus étrange est peut-être que les personnes autour de la femme en train de se raser ne réagissent pas du tout. Ou bien ils n’ont rien vu.

La personne qui filme, elle ne peut pas en croire ses yeux :

Regardez-la ! Oh mon Dieu ! Est-ce qu’elle va faire son entrejambe après ?

Dans les commentaires sous la vidéo, de très nombreux internautes ont réagi. La vidéo a ainsi attiré 1.600 commentaires et a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois. Voici une sélection non exhaustive de ce qu’en pensent les internautes :

C’est dégueulasse ! Imaginez avaler un peu d’eau comme cela arrive parfois… avec tous ses poils ! J’ai été lifeguard au YMCA et je croyais avoir tout vu… jusqu’à ce que je vois cette vidéo. J’ai déjà travaillé dans une piscine publique et pour une raison que j’ignore, ces endroits semblent attirer les pires humains sur Terre. Je ne vais plus jamais aller me baigner dans une piscine publique maintenant.

Il n’y a pas grand chose à ajouter…