Etats-Unis : Un raton-laveur star de Twitter après avoir escaladé un building

Dans la soirée d’hier, les employés du building le plus haut de Saint-Paul, dans le Minnesota, ont eu la surprise de découvrir à leurs fenêtres un laveur de carreaux particulier. En effet, un raton-laveur a escaladé la façade de l’édifice. Faisant une halte dans son ascension, l’animal s’est niché sur le rebord d’une fenêtre à plus de 60 mètres de haut selon Fox News, avant d’être appâté sur le toit par les pompiers de la ville.

Il n’en fallait pas moins pour bouleverser Twitter. Précisons que la tour abrite les locaux de la radio locale MPR News, facilitant l’ébruitement de l’information. En quelques heures, l’événement a fait le tour du réseau, relayé par la presse et les internautes avec le hashtag #MPRraccoon. Un compte en son nom, « MPR Raccoon », a été crée, diffusant le fil de son aventure jusqu’à son dénouement.

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz

— Evan Frost (@efrostee) 12 juin 2018