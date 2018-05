Etats-Unis : Un kidnappeur menace de faire dévorer son otage par un alligator

La gueule ouverte et les crocs saillants

Isaias Garcia a kidnappĂ© un jeune homme de 21 ans. Son objectif ? Extorquer 800 dollars Ă sa famille en Ă©change de sa libĂ©ration explique le Connecticut Post. La famille a tout d’abord demandĂ© une preuve de vie. C’est lĂ qu’ils ont eu une très grosse surprise. Ils ont reçu des photos du jeune homme ligotĂ© dans une baignoire. InstallĂ© sur lui, un alligator amĂ©ricain la gueule ouverte et les crocs saillants.Â

Heureusement, la police a pu localiser le kidnappeur en traçant l’appel tĂ©lĂ©phonique. Lui et la victime se trouvaient dans un hĂ´tel Shelton. Cette dernière avait des marques de brĂ»lure sur le visage et le bras qui auraient Ă©tĂ© infligĂ©es avec un briquet. Avec eux se trouvait une femme qui a Ă©tĂ© entendue comme tĂ©moin mais non inculpĂ©e.

 C’est une affaire incroyable, mais il ressort clairement de la preuve que la vie de ce jeune homme était en danger. Ce n’était pas une mauvaise blague.

a expliqué le lieutenant de police de Bridgeport, Christopher LaMaine.

La victime devra comparaĂ®tre devant un tribunal le mois prochain. L’alligator est quant Ă lui en bonne santĂ© et a Ă©tĂ© confiĂ© au dĂ©partement d’État de la protection de l’environnement.