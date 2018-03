Etats-Unis : Un homme déguisé en Elsa libère un véhicule de police de la neige

C’est une image improbable. Un homme déguisé en Elsa du film d’animation La Reine des neiges qui aide à sortir un camion de police bloqué dans la neige à Boston aux Etats-Unis. On vous laisse découvrir !

Vue plus de 2 millions de fois

Vous avez dû relire deux fois le titre pour y croire ? C’est normal. Cette histoire qui est apparue sur Twitter est incroyable. Tout part d’une vidéo hilarante. On y voit un homme déguisé en Elsa pousser un camion de la police de Boston bloqué dans la neige. Dans les images, on le voit lutter, remonter sa robe pour y arriver et même faire une petite révérence. Tout y est ! Et les internautes ne s’y sont pas trompés puisque la vidéo a déjà été vue plus de deux millions de fois. D’ailleurs, même pendant la scène, on entend le public crier “Elsa, Elsa !”.

Comme l’a résumé Sarah MacGonagall, c’est une histoire incroyable :

Un drag queen déguisé en Elsa vient de libérer tout seul un véhicule de police bloqué dans le blizzard au milieu du mois de mars. Si cette phrase ne résume pas parfaitement l’esprit de Boston, je ne sais pas ce qui le fait.

A drag queen dressed as Elsa just single-handedly freed a stuck police wagon from a blizzard in the middle of March. If that sentence doesn't perfectly encapsulate the spirit of Boston, I don't know what does. Video credit: Christopher Haynes pic.twitter.com/6IiXVWFVvw — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) March 14, 2018

Les internautes ont également commenté la vidéo :

Showed that drag queen Elsa video to my 9yo. Asked her if she knew what a drag queen was. She said, “Someone who dresses like a princess for kids’ birthday parties?” Good guess, kiddo. — Tara Anderson (@TaraEAnderson) March 14, 2018

J’ai montré la vidéo de la drag queen Elsa à ma fille de 9 ans. Je lui ai demandé si elle savait ce qu’est une drag queen. Elle a dit, “Quelqu’un qui s’habille comme une princesse pour les fêtes d’anniversaire des enfants?” Bonne réponse petite.

And this is a world I want to live in and my kids to enjoy. One where a drag queen Elsa saves the Boston cops from a snow drift. Yes! — billjames (@billjames) March 14, 2018

ça c’est un monde dans lequel je veux vivre et dans lequel je veux que mes enfants profitent. Ce monde où une drag queen Elsa sauve la police de Boston de la neige. Oui !

He/She is AWESOME!!! Does Elsa proud! And Boston too! — Deb (@dj_765) March 14, 2018