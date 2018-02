Etats-Unis: Il marchait 17 kilomètres pour aller au travail, ses collègues lui offrent une voiture

Les collègues de Trenton Lewis ont été touchés par sa détermination et sa volonté.

C’est une histoire qui réchauffe le cœur pendant les longues soirées d’hiver. Elle se déroule à Little Rock, dans l’état de l’Arkansas aux Etat-Unis. Trenton Lewis est un père célibataire de 21 ans. Il travaille depuis plusieurs mois chez UPS pour nourrir sa fille d’un an. Mais, faute de voiture, il devait parcourir plus de 17 kilomètres par jour à pied. Ses collègues ont décidé de l’aider en se cotisant lui offrant une voiture.

Il voulait simplement subvenir aux besoins de sa fille

C’est le média américain CNN qui se fait l’écho de cette histoire. Trenton Lewis particulièrement discret ne s’était jamais plaint de sa situation selon ses collègues qui ont appris l’histoire par hasard. Son seul objectif semblait être de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille et cela ne le dérangeait pas de faire tout ce qui était nécessaire pour cela. Y compris user plusieurs paires de souliers par mois comme on peut l’imaginer ! Il avait accepté cet emploi en connaissance de cause. Il savait depuis le début qu’il devrait parcourir de grandes distances à pied. Mais, cela n’avait pas suffit à le décourager d’accepter cet emploi chez UPS.

Tous les jours donc à minuit il sortait de chez lui. Marchait jusqu’à son travail ou il commençait sa journée à 4 heures du matin. Avec une seule idée en tête. “Tout ce dont ma fille a besoin, c’est moi qui suis supposé le lui fournir ” explique le jeune américain à la télévision. Mais, heureusement sans doute pour lui, ses collègues ont fini par apprendre sa situation grâce à Patricia Bryant, alias “Mama Pat” qui travaille dans cette usine depuis 40 ans. “Pour qu’un jeune se dise : “si je n’ai pas de voiture, alors je marcherai”, c’est qu’il est très courageux. Nous devons intervenir pour l’aider” a été sa première réaction selon son époux Kenneth.

Avec l’aide d’inconnus

Elle décide donc d’agir. De demander de l’aide. Même à des personnes qui ne connaissent pas Trenton Lewis au sein d’UPS. Une véritable chaîne de solidarité se met alors en place. 2.000 dollars sont collectés et permettent d’acheter au jeune père de famille une voiture. Une Saturn Ion d’occasion sur laquelle même le vendeur a accepté de faire un effort !

Lors de la remise surprise des clés, Trenton Lewis s’est bien sûr montré très ému et reconnaissant. “Je n’oublierai jamais ça”, a-t-il ainsi dit à ses collègues. Le tout avant d’emmener sa fille au restaurant pour une sortie bien méritée.