Etats-Unis : Il se fait tirer dessus par son arme cachée dans le four

Une nouvelle illustration du danger des armes à feu aux Etats-Unis. Un homme s’est fait tirer dessus par sa propre arme qui se trouvait alors dans le four de son domicile. Une histoire totalement incroyable.

L’arme fait une rotation et explose dans le four

Attaqué par son four. L’histoire peut paraître totalement folle, ressembler au début du prochain Terminator, ou d’une nouvelle attaque des machines. La scène a eu lieu dans l’Ohio dimanche 20 mai. Le résultat d’une imprudence et de l’absence de chance en même temps.

La victime est âgée de 44 ans. Il se trouvait chez lui avec son arme à la main, peut-être en train de la nettoyer ou de la charger pour une séance de tir. Mais, il réalise soudain qu’il y a des enfants qui vont arriver chez lui. Dans l’urgence, il cache son arme dans l’endroit le plus proche à ce moment-là, le four. Il ne souhaite pas mettre les enfants en danger. L’arme y reste quelques heures, sa présence inconnue de tous. Dans la soirée, sa compagne décide d’allumer le four pour cuisiner explique la police au journal local The Vindicator.

Sous l’effet de la chaleur, l’arme détone une première fois dans le four. Tous pensent alors que le coup de feu vient de l’extérieur. Puis, ils réalisent que c’est de l’intérieur du four. L’homme essaye alors de récupérer son arme. Mais, l’arme est brûlante. Les munitions continuent alors d’exploser pendant qu’il veut prendre l’arme. Il est blessé aux épaules par deux balles ou deux éclats de balle.

C’était trop chaud. L’arme a fait une rotation en explosant.

Heureusement, les jours de la victime ne sont pas en danger malgré ses blessures sérieuses. La police essaie de diffuser l’histoire le plus possible afin de prévenir de ce type de danger mais aussi de rassurer les voisins. Non, il n’y a pas eu de fusillade dans le quartier. Il y a quelques jours, un homme avait été victime d’un tir fait de façon accidentelle par son chien. Autant de cas où les individus pourraient postuler au Darwin Awards mais qui ne sont toujours pas suffisants. Les Etats-Unis ne semblent pas décidés à modifier la législation sur les armes à feu dans le pays.