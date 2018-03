En voyant ce nuage, les habitants ont cru à une invasion d’aliens

Un nuage particulièrement rare et étrange a été vu au-dessus de Battle Mountain, dans le Nevada aux Etats-Unis. Suffisamment pour lancer les rumeurs les plus folles sur une invasion alien.

Une forme de fer à cheval

L’apparition dans le ciel de Battle Mountain remonte au 8 mars dernier. A la grande surprise des habitants, un nuage extraordinaire apparaît dans le ciel. Celui-ci a en effet la forme d’un… fer à cheval ! Sa photo est très vite prise par un habitant. Puis, elle a été publiée sur Twitter par le Service National de la Météo.

One of the rarest clouds ever. This was taken over Battle Mountain, Nevada, USA on 8 March 2018. It's called a horseshoe cloud for obvious reasons. #nvwx Credit goes to eagle-eye Christy Grimes. pic.twitter.com/XgQDY77ZzM — NWS Elko (@NWSElko) March 9, 2018

Mais, bien sûr, la forme de l’appareil ne pouvait que donner naissance aux théories les plus folles comme le montre ces quelques réactions publiées sur Twitter.

That's literally a UFO exhaust port. Don't lie to me. https://t.co/4IrVB7baBs — Governor of the Great State of Confusion (@Julianmunoz) March 10, 2018

1. This is a fucking spaceship. 2. Anytime this happens experts say its 'rare'.

3. ALIENS “A rare horseshoe cloud is captured on camera”https://t.co/0teQhlBM7l — Randolph Jr (@RC_JR1027) March 10, 2018

Horseshoe cloud my arse, I know aliens when I see them. If you'll excuse me I'll be in my safety bunker. https://t.co/rtyq54Cvaj — PigLoverDavidCameron (@Owendaspoon) March 10, 2018

Mais, pour ceux qui auraient des doutes, il s’agit bien d’un nuage tout ce qu’il y a de plus normal, même si sa forme est très particulière. Bien entendu, comme nous sommes aux Etat-Unis, certains y ont aussi vu une révélation biblique comme cet internaute qui clame sur Youtube :

Je connais tes œuvres: voici, j’ai mis devant toi une porte ouverte et nul homme ne peut la ferme

A vous de choisir quelle explication vous préférez : la bible, la science ou les aliens…