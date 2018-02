Edward, le voyageur temporel qui revient de l’an 5000 avec une “preuve”

On vous a parlé de Noah, il y a quelques jours. Un voyageur temporel arrivé de 2030 qui avait passé le détecteur de mensonges. Mais, parmi ses nombreuses annonces, un élément manquait. Des preuves ! Ce serait désormais chose faite, grâce à Edward, qui arrive lui de l’an 5.000. Attention le tableau est encore plus sombre.

Une photo comme preuve

L’interview aurait été réalisée une nouvelle fois par la chaîne Youtube Apex TV spécialisée dans le paranormal. C’est, cette fois en Arménie qu’ils ont pu mettre la main sur ce témoin. Après avoir voyagé jusqu’à l’an 5.000, il serait revenu pour nous avertir… des dangers du réchauffement climatique.

Il raconte en effet avoir vu la ville de Los Angeles totalement submergée.

C’était incroyable. J’étais debout sur une immense plate-forme en bois. Pas seulement moi – des maisons, des bâtiments, des véhicules, bien sûr tous fabriqués à partir de bois. J’ai alors réalisé que c’était Los Angeles sous l’eau. Elle était inondée et toute la ville était sous l’eau, et les gens vivent sur l’eau.

explique le jeune homme. Témoin de son voyage, une photo de l’an 5.000, de cette ville sous-marine, qu’il aurait pris avec un appareil photo emporté de notre époque.

Une bonne cause

L’homme témoigne bien entendu à visage flouté et la voix modifiée. Il n’hésite pas non plus à dire qu’il a fait partie d’une expérimentation secrète dès 2004. Autant d’éléments qui, au-delà de l’histoire en elle-même devraient vous inciter à la plus grande prudence. Mais était-ce vraiment nécessaire de le préciser ? Par ailleurs, on peut à minima apprécier, le bon goût dans le choix de la thématique. Sensibiliser aux dangers du changement climatique ne peut avoir qu’un impact positif.