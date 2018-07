Donald Trump en tête des résultats lorsque l’on cherche “idiot” sur Google images : Qu’en dit le moteur de recherche ?

Le nom de « Trump », qui est celui de l’actuel Président des États-Unis, apparaîtrait dans la plupart des résultats associés avec le mot « idiot » sur Google images. Un fait curieux qui peut en faire rire plus d’un, d’autant plus que le chef d’Etat Américain est connu pour son manque de cohérence et ses saillies peu éclairées envers ses détracteurs, qui ont fait de lui l’icône de l’idiotie pour ses opposants. Un fait que semble vérifier l’algorithme de Google, lorsque l’on tape « idiot » dans la barre de recherche et que l’on tombe sur des photos de celui qui gouverne l’Amérique du Nord.

Un complot anti-Trump des internautes

Mais cette association pourrait s’expliquer par plusieurs faits concrets. Outre la recrudescence de titres de presse faisant référence à Donald Trump de manière peu élogieuse, le Guardian affirme dans un article dédié au phénomène que ses opposants britanniques auraient largement contribué à diffuser la chanson du groupe Green Day « American Idiot », et ce lors du séjour du Président Américain en Grande-Bretagne.

Et afin de rendre leur opération plus efficace, les protestataires ont directement tenté de manipuler l’algorithme de Google en associant systématiquement des images de l’homme politique partagées sur le forum de Reddit avec le terme « idiot ».

Google, indifférent aux “sensibilités culturelles” ?

Le média précise que malgré de multiples associations malencontreuses, qui peuvent être insultantes envers certaines communautés, Google se montre réticent à l’idée de modifier son algorithme sur demande. Selon la compagnie, ce qui n’est pas de son fait ne mérite pas son intervention car :

Le fameux algorithme est souvent actualisé, mais uniquement dans le but de le rendre plus pratique et non moins sensible culturellement.

Comme le rappelle le Guardian.

Google a en revanche signifié que Reddit pourrait intervenir, dans la mesure où la popularité de ses posts dépend du nombre de votes des internautes du forums, qui font « remonter » les publications plébiscitées en première page.

En 2009, des images de singe apparaissaient en cherchant le nom de Michelle Obama. Face à la polémique, Google n’a pas daigné toucher à son système de recherche et a préféré lancer une enquête pour révéler les sources du problème.