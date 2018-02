Discuter avec votre chien sera bientôt possible

Nous sommes nombreux à avoir un chien, et à être persuadés que parfois, il nous parle. Ou qu’il veut nous dire quelque chose. Et bien il pourrait être possible d’ici quelques années de communiquer avec votre animal ! En effet, un professeur en biologie à l’Université de l’Arizona, le docteur Constantine Slobodchikoff, aurait trouvé la solution pour converser avec les animaux.

Pouvoir parler avec son chien

Ce scientifique étudie le comportement des animaux depuis de très nombreuses années. Or, il affirme que les animaux ont tous une forme de langage, plus ou moins aboutie. Ils sont capables de communiquer, de comprendre et de répondre. Le problème étant qu’on ne les comprend pas.

C’est pour cette raison qu’il a inventé une machine rendant possible une conversation entre un animal et un être humain. Il se concentre pour l’instant sur le chien. Son invention est basée sur l’intelligence artificielle. La machine analyse les expressions et les cris des chiens, ainsi que leur attitude. Et elle traduit ce que le chien veut dire.

Le scientifique est persuadé que son concept est révolutionnaire et que la machine sera parfaitement opérationnelle en 2020. Selon lui, l’intérêt est tout simplement énorme :

Actuellement, 2 à 3 millions de chiens sont euthanasiés chaque année aux États-Unis, majoritairement suite à des comportements découlant de l’incapacité des chiens à communiquer leurs besoins aux gens.

Malheureusement pour l’instant, il n’a pas trouvé les financements nécessaires à la concrétisation de son projet. A suivre !