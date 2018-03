Devinez le pays où l’on mange le plus de fromage…

“Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromages ? ” interrogeait le Général de Gaulle. Il était au final loin du compte. Aujourd’hui, il en existerait jusqu’à 1.800 dans l’Hexagone. Mais, ce n’est pas encore suffisant… la France se classe seulement en quatrième position des pays consommateurs de fromage. Mais qui sont ceux qui en mangent plus que nous ?

De 28,1 kg à 0,1 kg par an et par personne

C’est un classement passionnant qui est dressé par l’International Dairy Federation. En se basant sur des chiffres de 2016, on découvre quels sont les pays qui consomment le plus et le moins de fromage comme le relaient nos confrères de Mashable. Et autant vous dire que le classement de la France, constitue pour nous une vraie surprise. Le pays du camembert, du cantal, de la tomme de Savoie… ne figure même pas sur le podium !

Les plus grands consommateurs se trouvent donc en Europe. Il s’agit même d’un trio de tête scandinave qui devance la France. Celle-ci est ensuite suivie par Chypre, l’Allemagne, la Suisse ou encore les Pays-Bas.

Danemark (28,1 kg/par personne)

Islande (27,7)

Finlande (27,3)

France (27,2)

Chypre (26,7)

A l’autre bout du classement, la distribution géographique est beaucoup plus éclectique. Mais, on ne trouve toutefois aucun pays européen dans le top 10.

Chine (0,1)

Mongolie (0,3)

Zimbabwe (0,6)

Colombie (1,4)

Afrique du Sud (1,9)

A noter que certains pays consomment aussi le fromage de façon très différente de nous ce qui peut aussi expliquer les variations. C’est ainsi que l’on a pu trouver du fromage dans une glace en Belgique. A moins bien sûr, que ce classement n’ait été fait pas des américains ayant quelques difficultés avec la géographie des fromages. Sinon, il faudra attendre les résultats de 2017 et espérer que l’on a fait notre grand retour sur podium.