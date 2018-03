Avant d’être un alcool, la vodka était un médicament

Et si on vous disait que l’un des alcool les plus populaires au monde avait été pensé comme un médicament ? Surpris ? C’est pourtant le cas de la vodka qui a des vrais avantages pour votre santé.

Une large gamme d’effets positifs

Votre meilleur ami contre le stress. En France, culture du vin oblige, on range surtout en général le vin dans la catégorie des relaxants. Mais, la vodka est bien plus efficace à ce niveau.

Votre cœur aime la vodka. La vodka améliore la circulation sanguine. En conséquence, vous aurez moins de risques de caillots, d’accidents vasculaires ou de maladies cardiaques. Bonus non négligeable, elle aidera à baisser votre taux de cholestérol et c’est relativement bas en calories.

Dites adieu à l’arthrite. Si vos grands-parent, ont de l’arthrite, conseillez leur un verre de vodka le soir venu. Plusieurs études ont montré que chez les patients qui souffraient de polyarthrite, le douleurs étaient moins importantes.

Le diabète en baisse. A la différence de la bière ou du vin, la vodka permettra de faire baisser le niveau de sucre dans votre sang.

Vous aurez désormais une excuse au moment de commencer votre prochaine vodka-martini. A consommer avec modération !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.