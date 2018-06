Denver : Un agent du FBI tire accidentellement sur un homme en exécutant un salto arrière

Samedi soir, le 2 juin 2018, peu avant une heure du matin, un agent du FBI a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un salto arrière dans le bar Mile High Spirits de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. La scène, entièrement filmée, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

On y voit l’agent en train de se déhancher au milieu de la piste de danse, sous le regard des clients du bar. Puis, l’homme exécute le salto arrière (backflip) et son arme de service glisse de son pantalon. Mais, en voulant la récupérer, l’agent du FBI appuie malencontreusement sur la gâchette et tire un coup.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

— Ryan Haarer (@RyanHaarer) June 3, 2018