Etats-Unis : Découvrez Zsa Zsa, le chien le plus laid du monde !

Le saviez-vous ? Depuis plus de 50 ans la petite ville côtière de Petaluma en Californie (ouest des Etats-Unis) organise le concours du chien le plus laid du monde. Cette année, l’heureuse élue est Zsa Zsa Gabor, un bulldog de 9 ans.

La compétition s’est déroulée ce samedi 23 juin dans la ville de Petaluma. Au total, 13 chiens étaient en concurrence pour remporter le titre de chien le plus laid du monde. Ainsi, c’est donc le bulldog Zsa Zsa qui a obtenu la première place. La chienne de 9 ans a réussi à séduire le jury avec son physique atypique : yeux vitreux, langue pendante jusqu’au sol, une dentition imparfaite, des épaules de déménageur… Zsa Zsa avait tout pour plaire.

Très heureuse du prix qu’a remporté son animal, Mme Brainard sa maîtresse explique que le nom de son animal est tiré de la célèbre actrice Zsa Zsa Gabor.

Nos confrères de 7sur7.be racontent que Zsa Zsa a passé les cinq premières années de sa vie dans une animalerie du Missouri (centre). Par la suite, la chienne a été vendue aux enchères à un groupe de protection des animaux avant que Mme Brainard l’adopte.

En deuxième position du “World’s Ugliest Dog competition”, Rascal Deux un habitué. Arrivé troisième, Wild Thang, une boule de poil pékinoise.

English bulldog Zsa Zsa was crowned winner of the 30th annual 'World's Ugliest Dog' competition in Petaluma, California! pic.twitter.com/uGh28OyKMs

— RT (@RT_com) June 27, 2018