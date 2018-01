Découvrez Mongee, la banane à la peau comestible

Elle est japonaise, et ses caractéristiques sont pour le moins… Appétissantes. En effet, la société D&T Farm, basée dans la préfecture d’Okayama, a mis au point une banane dont la peau est comestible. Une révolution !

Son nom, Mongee, signifie “incroyable” en japonais. Et pour cause, grâce à une méthode de culture innovante, la totalité du fruit est désormais comestible. Les chercheurs de la marque D&T Farm ont obtenu ce produit en alternant gel et dégel durant la phase de culture, afin de mimer les conditions de l’ère glaciaire.

Ainsi, les jeunes plants de bananes sont d’abord congelés à une température de moins 60 degrés, puis décongelés et replantés. Cette méthode leur permet de pousser beaucoup plus vite, avec des temps de maturation de 4 mois contre 2 ans pour des bananes normales, et empêche le développement de la peau, qui reste une fine membrane sans saveur et comestible. En revanche, celle-ci possède des qualités nutritives indéniables dont se vente la marque : de la vitamine B6, du magnésium et du tryptophane.