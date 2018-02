Dakota, caniche miraculé du métro new-yorkais

Comme le résume le New York Times, “le caniche courait, mais pas le métro”. Si comme dans tous les systèmes de transport en commun du monde, des avaries peuvent se produire, celle de la ligne F du métro de New York sort à coup sûr de l’ordinaire.

Le début de l’histoire se passe en surface. Dans un parc de New York, où le caniche Dakota est promené par un dogsitter. Soudain, l’animal prend peur et décide de s’enfuir vers la bouche de métro. C’est là que les choses commencent à mal tourner.

explique la propriétaire du chien au journal Mashable. En voyant l’animal, des passants préviennent rapidement les responsables du métro qui sont alors obligés de couper la ligne. La circulation se retrouve alors coupée pendant plus d’une heure pendant que la mobilisation pour retrouver Dakota se met en place.

L’animal est finalement retrouvé quatre stations plus loin, soit environ 1,6 kilomètre. Entre les deux, plusieurs lignes ont du être re-routées. Mais, pour Dakota tout va bien. Hormis de légères blessures soignées par un vétérinaire, elle est de retour avec sa maîtresse.

A/C/F train riders, apologies for the delay- Dakota escaped from the dog park and- you guessed it- onto the tracks. Thank @MTA NYCT for the assist on the rescue, job well done by all, service back up & dog on the way to the vet for a minor injury- Appreciate everyone’s patience! pic.twitter.com/gSA5ynPgGX

— NYPD Transit (@NYPDTransit) February 16, 2018