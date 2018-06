Cet enfant de 11 ans est déjà une star sur YouTube

Hammad Safi n’a que 11 ans mais il semble d’ores et déjà promis à un brillant avenir. En effet, ce jeune garçon originaire du Pakistan est une véritable star du Web. Il est devenu coach en motivation, et ne manque pas de détermination auprès de son public qui est fortement impressionné par sa personnalité hors du commun.

Un enfant pas comme les autres

Le jeune garçon intervient régulièrement devant plusieurs centaines de personnes. Il est devenu un phénomène incontournable sur YouTube notamment, sa conférence à l’université de Peshawar ayant été visionnée près de 3 millions de fois. Ce coach en motivation 2.0 a créé sa propre chaîne YouTube et compte plus de 115 000 abonnés. Autant dire que le succès est au rendez-vous.

Mais alors que propose-t-il ? Eh bien ce coach en motivation veut prouver que la confiance en soi s’acquiert. Il en est le parfait exemple. En effet, il est impressionnant tant il est sûr de lui. Alors qu’il n’était qu’un fils de commerçant, il a décidé de quitter le système scolaire. Il était persuadé de sa valeur et a souhaité se former lui-même, en sortant du système traditionnel. Une véritable preuve de maturité.

Meeting with Hum Tv Network president 😍 pic.twitter.com/vpOazfXyJo — Hammad Safi (@HammadSafi3) May 23, 2018

Aujourd’hui, fort de sa réussite, Hammad Safi souhaite encourager les élèves les plus pauvres pour leur donner de l’espoir. Il veut lutter contre les inégalités scolaires au Pakistan. Il faut en effet savoir que dans ce pays, 40 % de la population est malheureusement analphabète. Et le jeune garçon souhaite révolutionner le système scolaire en donnant aux élèves confiance en eux et en leurs capacités. Il est persuadé que chaque personne est dotée d’une richesse et qu’elle doit le découvrir pour avancer dans la vie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son projet est intéressant et particulièrement ambitieux. Cet enfant est surprenant et va sans doute continuer à impressionner pas mal de monde dans les mois à venir. On lui souhaite beaucoup de réussite !