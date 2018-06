Ce stylo permet de suivre la coupe du Monde au bureau !

La coupe du Monde de foot a commencé et certains sont obligés de travailler, ratant ainsi les matchs les plus importants. Pas de panique, on a trouvé la solution !

En voilà une bonne idée pour ceux qui veulent suivre la coupe du Monde en toute discrétion ! Le site Radio.net a imaginé un stylo qui permet d’écouter un match de foot en le mettant dans sa bouche. Un moyen de suivre le sport tout en étant assis à son bureau durant les heures de travail sans que vos collègues ne se rendent compte de votre stratagème. L’idée est juste géniale !

Suivre la coupe du Monde

La coupe du Monde 2018 vient tout juste de commencer. Les amoureux du foot sont parfois frustrés car certains matchs se déroulent durant les heures de travail. Le décalage horaire ne joue pas en notre faveur, c’est une certitude. Alors pour pallier à ce problème, Radio.net a mis au point une innovation particulièrement amusante.

Un stylo original

Il s’agit d’un stylo qui a été créé en partenariat avec l’agence Havas Düsseldorf. Ce dernier permet de suivre la coupe du Monde à la radio, sans que personne d’autre que vous n’entende le match. Et nul besoin d’écouteurs pour bénéficier de cette technologie. En effet, le stylo utilise la technologie appelée Bone Contact. Il est possible d’entendre le son avec des vibrations effectuées sur les os de votre boîte crânienne. Il fallait y penser ! Le système peut paraître étrange, mais c’est scientifique et cela fonctionne à la perfection.

Il suffit donc de mettre le stylo dans votre bouche, et de le mettre en marche. Impossible pour vos collègues de découvrir le stratagème, et vous pourrez ainsi suivre la coupe du Monde en toute discrétion, sans que personne ne s’en rende compte. Donc plus de problème pour regarder un match de foot discrètement et plus d’excuse pour louper la coupe du Monde de foot en Russie !

C’est particulièrement original. Nous on adore ! Et vous que pensez-vous de cette invention ?