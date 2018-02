Ce couple voyage tous frais payés en détaillant sa vie sexuelle dans les plus beaux hôtels !

Places of Intimacy est un blog un peu spécial qui se présente comme “le guide des meilleurs lieux où faire l’amour dans le monde”. Il relate les expériences intimes de plusieurs duos amoureux dans des chambres d’hôtels situées aux quatre coins du monde. Jessica D’argent, 23 ans, et son chéri Justin Engelke, 26 ans, en couple depuis des années, ont été sélectionnés par la marque de préservatifs SKYN, à l’initiative de ce guide érotique basé sur la vie sexuelle de 10 vrais couples.

Leur job ? Faire l’amour dans les hôtels les plus luxueux et rendre compte de leurs expériences sensorielles en ligne. Ainsi, les deux tourtereaux ont passé 14 nuits dans des établissements situés à Sydney, Melbourne ou encore Byron Bay, en Australie.

La vaste terrasse, avec sa grande douche-pluie extérieure et un fauteuil en suspension fixé au toit, était le véritable point fort de notre chambre.

Écrit par exemple le couple à propos de sa chambre de The Atlantic à Byron Bay.

La hauteur du fauteuil était parfaite et nous y avons vu une invitation : baigné de soleil, j’ai soulevé Jess pour l’y asseoir et commencer à la masser en douceur afin qu’elle oublie le voyage, avec des caresses délicates et tout en m’assurant que je suivais le rythme du balancement du fauteuil suspendu. Elle se balançait, heureuse, dans mes bras.