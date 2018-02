Brésil : des dizaines de larves vivantes dans son hamburger

Une découverte peu ragoûtante

Dimanche 28 janvier, un couple originaire du Brésil s’est déplacé dans un Burger King, à Brasilia, pour savourer un bon et délicieux hamburger. Mais en croquant dans son steak, le jeune homme a découvert avec effroi des larves vivantes dans sa viande.

Il a alors partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Son post a déjà été vu plus de 55 millions de fois et partagé plus de 800 000 fois. On peut y voir des dizaines de vers blancs bouger à l’intérieur du steak.

Aucun problème sanitaire

Confronté aux répercussions de la situation, Burger King a décidé de fermer l’espace de façon préventive pour savoir ce qui s’est passé. Cependant, après un contrôle sanitaire minutieux, les autorités locales n’ont détecté aucun problème d’hygiène.

Selon le quotidien portugais Correio da Manhã, certains internautes pensent que la vidéo est truquée. En effet, ils se demandent comment les vers ont pu survivre à la cuisson de la viande.

Cependant, ce n’est pas la première fois que des clients retrouvent des vers dans leur burger. En effet, une jeune maman australienne avait également découvert des larves vivantes dans le steak de son enfant un McDonald’s au nord de Brisbane, en Australie, en août 2017.