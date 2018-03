Black Panther : Les vacances au Wakanda, la nouvelle tendance des sites de réservation

Le Wakanda, le pays où se déroule le dernier film Marvel Black Panther attire beaucoup les touristes qui veulent y aller en vacances. Problème… il n’existe pas vraiment !

Des lieux bien réels en profitent

Découvrez le Wakanda et sa végétation luxuriante, découvrez le village des Jabari, la colline de Vibranium. Faites-vous soigner dans nos installations à la pointe de la technologie… Il n’y a pas à dire, si T’Challa, le roi du Wakanda veut faire la promotion de son pays, il ne manquera pas d’arguments. Mais, il y a tout de même un petit problème. La nation africaine dépeinte dans le film Black Panther n’existe pas.

Une information qui a échappé semble-t-il à beaucoup d’internautes. En effet, plusieurs sites de réservation indiquent que les recherches liées au Wakanda sont en hausse. Par exemple, la ville de Wakanda et son parc aquatique dans le Wisconsin ont connu une augmentation de 620% des recherches sur le site hotelscan.com ! Difficile de croire que le film n’y soit pour rien. Sur Hotels.com, la recherche pour Wakanda Park a augmenté de 55%. Les villes de Wauconda et Makanda dans l’Illinois auraient connu des hausses de 25 et 40% respectivement.

Un phénomène qui se reproduit aussi à l’autre bout du monde, avec Wakaya (Fiji) en hausse de 235% et Wakkanai (Japon) de 55%. Un porte-parole de HotelScan interrogé par le Daily Mail explique :

Le fait que les recherches augmentent autant depuis la sortie du film Black Panther incite à penser que les gens ne savent pas qu’il s’agit d’une destination fictive.

Des chiffres qui pourraient donner des idées à des futurs investisseurs pour un prochain parc d’attraction par exemple ?