Dans ce bar, confiez votre chaussure contre une bière

Dans la ville de Gand, dans le bar “Dulle Griet“, il faut déposer sa chaussure sur le bar comme garantie au moment de commander une bière.

Des verres qui coûtent chers

On vous a parlé hier d’un bar qui a installé des anti-vols sur ses verres à bière pour éviter qu’ils ne soient volés. Si l’idée peut sembler extrême, ce n’est pourtant pas la plus étrange que l’on peut trouver en Belgique. Selon nos confrères de The Guardian, “The Dulle Griet”, un bar situé à Gand, mise en effet sur une solution très particulière.

Si vous voulez commander une bière de la maison, il faut laisser une chaussure. On les met dans un panier qui est suspendu au plafond. C’est désormais une sorte d’attraction mais cela constitue une garantie pour nous.

Explique Alex Devriendt, le responsable du bar. Il explique que les touristes seraient les pires. Ils essayeraient parfois même de voler des tableaux accrochés au mur. Il ajoute que la situation est pire l’hiver parce que les gens peuvent cacher leurs larcins sous un manteau. Lutter contre ces vols est une obligation pour le bar. En effet, les verres étant fabriqués à la main, ils coûtent une petite fortune à remplacer.