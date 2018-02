Bahamas : Hôtel cherche employé(e) pour s’occuper des flamants roses !

Après la clinique vétérinaire en recherche d’un(e) câlineur/câlineuse de chats, voici un nouveau poste insolite ! Qui ne rêve pas d’un boulot bien payé au soleil ? C’est peut-être le moment de sauter le pas ! En effet, le Baha Mar Resort, situé aux Bahamas, recherche un « chef en charge des flamants roses » !

We're looking for the perfect person to look after our flock of flamingoes when they arrive this spring! Find out more from @Cosmopolitan: https://t.co/t8AQ3IhmwM pic.twitter.com/8U87XrGhQB

— Baha Mar Resorts (@BahaMarResorts) February 13, 2018