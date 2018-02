Allemagne : la masturbation tuerait jusqu’à 100 personnes par an

Choc électrique et asphyxie autoérotique

Un médecin légiste a décidé d’alerter sur les dangers de la masturbation à risque en Allemagne. Selon lui, chaque année, une à deux personnes par millions d’habitants décèderaient lors de cette pratique, en apparence inoffensive. Soit 80 à 100 personnes par an.

Les victimes seraient généralement des hommes, car les femmes sont « plus prudentes » quand il s’agit de pratiques auto-érotiques. Selon le médecin légiste, Harald Voss, cité par le journal allemand Bild, l’asphyxie autoérotique serait l’une des formes les plus courantes de mort par masturbation.

Si on bloque par exemple les deux artères carotides, la perte de connaissance peut survenir en 30 secondes.

prévient le médecin.

Des scènes choquantes

En mars 2017, le cas d’un homme mort en pleine masturbation avait été rapporté dans la revue Forensic Science, Medicine and Pathology. Il avait été retrouvé par sa femme, vêtu de sous-vêtements féminins et affublé de faux seins et d’une perruque. L’homme s’était également relié le cou aux pieds grâce à un anneau métallique autour de la nuque. Il avait une balle de ping-pong dans la bouche et un stylo dans l’anus.

Certains sex-toys sont également pointés du doigt. En effet, ces derniers peuvent entrainer des chocs électriques susceptibles de tuer une personne. D’ailleurs, un homme originaire de Halle a été retrouvé mort avec des guirlandes lumineuses sur ses tétons ayant apparemment essayé de se stimuler par électrocution.