Alain Choux, le médecin qui entend faire radier Jérôme Cahuzac de l’ordre des médecins

Alain Choux entend « ne pas laisser un repris de justice » exercer la médecine. Ainsi, le médecin parisien a-t-il décidé de porter plainte contre Jérôme Cahuzac, l’ancien ministre du Budget, et chirurgien plastique de formation. Le Journal du Dimanche rapportait donc samedi 4 août que le praticien allait saisir le Conseil disciplinaire de l’Ordre des médecins pour faire radier l’ancien homme politique. Celui-ci exerce depuis un mois en tant que médecin généraliste remplaçant dans un dispensaire en Guyane française.

Un casier judiciaire non vierge

Sauf erreur ou omission de ma part, lors de mon inscription à l’Ordre des médecins de Paris, j’ai dû fournir une copie certifiée conforme. Qui confirmait que mon casier judiciaire était vierge de toute condamnation.

Fait remarquer Alain Choux dans un courrier qu’il a adressé au président du conseil de l’ordre des médecins de Corse du Sud. Département où est domicilié l’ancien député et maire socialiste. Pour rappel, l’ancien ministre a été condamné en appel, en mai, à 4 ans de prison, dont deux ferme. Ainsi qu’à 300.000 euros d’amende pour « fraude fiscale » et « blanchiment de fraude fiscale ».

Or, outre ce casier judiciaire non-vierge, Alain Choux s’interroge sur les compétences de Jérôme Cahuzac, spécialisé dans les implants capillaires et sur de nécessaires « mises à jour » professionnelles.

Bien entendu, après une tentative de conciliation, je saisirai le Conseil disciplinaire de l’Ordre des médecins pour demander une radiation de ce repris de justice.

Averti Alain Choux.

Je me bats pour la morale

De son côté, le Conseil national de l’ordre des médecins a argué que Jérôme Cahuzac « a déjà été sanctionné disciplinairement ». Il s’était vu infliger une suspension de six mois, dont trois avec sursis, en 2014 pour avoir « déconsidéré la profession de chirurgien ». Toutefois, le casier judiciaire de Jérôme Cahuzac ne comptait pas encore la condamnation de 2018 pour fraude fiscale, de quatre ans de prison dont deux ferme.

Enfin, comme le rappelle Le Journal du Dimanche, Alain Choux n’en est pas à sa première intervention. En effet, déterminé et procédurier, il a obtenu, en 2014, une interdiction d’exercer pendant un an à l’encontre de Bernard Debré et Philippe Even. Ils ont été condamnés pour manquement à la déontologie. En effet, les deux les deux hommes ont publié le Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Et plus récemment, il s’en est pris à la mairie de Paris et aux nouvelles règles de stationnement. Pour Alain Choux, celles-ci pénalisent les professionnels de santé.

Je me bats pour la morale.

A clamé le docteur Choux et cité par Le Parisien dimanche 5 août.