Accro aux selfies, Junaid Ahmed se prend en photo plus de 200 fois par jour

Complètement accro aux selfies, Junaid Ahmed publie plus de 200 photos de lui-même, par jour, sur les réseaux sociaux.

3 heures à se préparer pour un selfie

Junaid Ahmed est jeune homme britannique de 22 ans accro aux selfies. Il a plus de 50.000 abonnés sur Instagram et il publie plus de 200 photos de lui-même par jour.

Le jeune homme a révélé à la BBC, qu’il est très prudent lorsqu’il publie une photo sur les réseaux sociaux. Parfois, il passe plus de trois heures à se préparer pour prendre un selfie. Il veut que chacune de ses publications ait le plus grand nombre de likes possible. D’ailleurs, s’il n’atteint pas les 600 « j’aime », il supprime la photo.

Natural vibes 👌💋 A post shared by Junaid Ahmed (@junaidahmedx) on Jan 22, 2018 at 1:04pm PST

Junaid admet qu’il a déjà subi plusieurs interventions esthétiques. Ainsi, il a avoué s’être fait refaire les dents, appliqué des injections d’acide hyaluronique pour gonfler et redessiner son menton, ses joues et ses lèvres. Il s’est également injecté du botox sous les yeux et au front.

Fresh sundayssss 💋 A post shared by Junaid Ahmed (@junaidahmedx) on Mar 4, 2018 at 6:00am PST

Une selfitis chronique

Une récente étude a révélé que l’obsession des selfies est un trouble mental. Selon des chercheurs de l’Université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni, et de la Thiagarajar School of Management, en Inde, une personne qui prend plus de six selfies par jour souffre d’une « selfitis chronique ».

Apparu pour la première fois en 2014 dans un article satirique, le terme selfitis désigne désormais une pathologie bien réelle : être obsédé par les selfies.

Les chercheurs ont déterminé trois degrés d’addiction différents :