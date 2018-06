Village préféré des Français : Cassel remporte le précieux titre pour 2018 !

Hier soir sur France 2, les téléspectateurs ont pu admirer la 7e édition du “Village préféré des Français”. Et c’est Cassel dans les Hauts-de-France qui a décroché la première place ! Découvrez le palmarès.

2 300 habitants

Décerné par Stéphane Bern, le prix du village préféré des français a été attribué pour la première fois dans les Hauts-de-France à moins d’une dizaine de kilomètres de la frontière belge. C’est donc la commune de Cassel qui a remporté le plus grand nombre de votes parmi les quatorze candidates.

🏆 Et le #VillagePrefere des Français 2018 est…. CASSEL (région Hauts-de-France) ! BRAVO ! 👏 pic.twitter.com/Ge5vxIgap1 — Le Village Préféré (@villageprefere) June 19, 2018

Le village de 2 300 habitants a remporté la coupe grâce à ses différents lieux culturels comme le musée de Flandres, le musée départemental d’art, ou son moulin. De nombreux événements surprenants y ont lieu. On pense notamment aux géants appelés Reuze-Papa (6, 25 m), et sa femme Reuze-Maman (5, 85 m), qui sortent chaque année pour le lundi de Pâques et le carnaval de Mardi gras. Tous deux ont fait leur entrée au patrimoine mondial de l’Unesco, en 2005.

Situé au point culminant des Monts de Flandre, sur le Mont Cassel, le village de Cassel a battu le Mont Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrivé en cinquième place, le village normand avait pourtant séduit le journaliste Stéphane Bern.

Pour cette septième saison du Village préféré des Français, quatorze villages avaient été sélectionnés : Mirmande (Auvergne-Rhône-Alpes), La Couvertoirade (Occitanie), Le Mont Saint-Michel (Normandie), Roussillon (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Yèvre-le-Châtel (Centre-Val de Loire), Mittelbergheim (Grand Est), Semur-en-Brionnais (Bourgogne-Franche-Comté), Monpazier (Nouvelle-Aquitaine), Cassel (Hauts-de-France), Lama (Corse), Asnières-sur-Vègre (Pays de la Loire), Île de Sein (Bretagne), Janvry (Ile-de-France), Hell-Bourg (La Réunion).

Après Cassel, c’est le village Mittelbergheim qui est arrivé en deuxième position.

En 2017, c’est Kaysersberg (Haut-Rhin) qui avait été classé sur la plus haute marche du podium.

Le palmarès depuis le début de l’émission : 2012, Saint-Cirq-Lapopie (Occitanie) 2013, Eguisheim (Grand Est) 2014, Cordes-sur-Ciel (Occitanie) 2015, Ploumanac’h (Bretagne) 2016, Rochefort-en-Terre (Bretagne) 2017, Kaysersberg (Grand Est) 2018, Cassel (Hauts-de-France).