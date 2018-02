Scènes de ménages : Les nouvelles infos sur le couple qui remplacera Cédric et Marion

Découvrez les nouvelles informations sur le couple qui va remplacer les « poussins », Cédric et Marion. Plus d’infos, ici…

La saison 9 de la série Scènes de ménages touche à sa fin et avec elle, nous allons devoir dire au revoir au célèbre couple funky et déjanté que forment Cédric et Marion. Leur départ avait été annoncé en juin dernier et la nouvelle a fait beaucoup de malheureux.

Un jeune couple

Invité à l’émission Les dessous de l’écran sur RTL ce dimanche 11 février, Yann Goazempis, directeur de la fiction des chaînes du groupe M6 a révélé quelques informations croustillantes sur les personnages qui vont remplacer Cédric et Marion.

Ce dernier a ainsi révélé :

Nous sommes partis sur deux options, deux profils dont un est bien avancé. C’est un couple d’environ une vingtaine d’années, dont c’est la première fois qu’ils tombent amoureux, qu’ils quittent le cocon familial et qu’ils vivent seuls de manière relativement autonomes.

Un profil se dessine

Les profils des deux petits nouveaux ont également étaient décrits. Ainsi, il s’agit d’un jeune homme issu d’une classe riche en couple avec une jeune femme aux antipodes de son conjoint.

(…) un fils à papa, profitant des largesses financières de ses parents (…) une jeune femme issue d’un milieu social plus populaire et avance sans l’aide de personne.

Ce sont donc deux profils complètement différents qui vont remplacer Audrey Lamy et Loup-Denis Elion. Ils apportent un nouveau souffle à la série mais qui rappelle néanmoins le profil du couple Camille et Philippe connus pour leur différence d’âge de 20 ans et également aux antipodes sur le plan de leur vision de la vie et de la richesse.