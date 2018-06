Robert De Niro ovationné aux Tony Awards 2018 pour son “Fuck Trump”

Cette cérémonie qui est l’équivalent des Oscars pour le théâtre est très suivie aux Etats-Unis. L’acteur a souvent critiqué le président américain, mais jusqu’à présent il l’avait fait lors de manifestations de moindre envergure. Cette fois-ci, sa prestation n’est pas passée inaperçue, et a fait l’effet d’une “F-bomb”, pour employer la terminologie américaine (politiquement correcte pour “Fuck”).

Monté sur scène pour introduire le show de Bruce Springsteen, l’acteur américain n’a pas mâché ses mots concernant Donald Trump lors de son discours. A peine arrivé au pupitre, il a déclaré avoir une seule chose à dire :

Après avoir marqué un temps d’arrêt, l’acteur ajoute, sous les vivats du public.

La cérémonie qui avait lieu au Radio City music-hall de New York était diffusé en direct sur la chaîne américaine CBS, mais avec un différé de quelques secondes. Un décalage suffisant pour censurer les “fuck” de De Niro au président américain. CBS a déclaré plus tard dans un communiqué que “les commentaires de M. De Niro étaient imprévisibles et inattendus. Le langage injurieux a été supprimé du programme”. En effet, l’équivalent du CSA aux Etats-Unis, la Federal Communications Commission, interdit les insultes à la télévision américaine aux heures de grande écoute.

Heureusement l’émission a été retransmise sans “bips” dans de nombreux pays, créant un large buzz sur les réseaux sociaux.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂

(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM

— Robbie Fox (@RobbieBarstool) June 11, 2018