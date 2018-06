ONPC : Diane Ducret répond à Yann Moix, qui avait jugé son livre de “flasque, informe, inintéressant”

Yann Moix n’a pas vraiment apprécié l’ouvrage d’une invitée de l’émission On n’est pas couché diffusée le samedi 9 juin. Alors qu’il s’apprête à quitter l’émission à la fin de la saison, le chroniqueur a en effet vivement critiqué le roman autobiographique de Diane Ducret. L’auteur a dézingué le livre de la romancière, qui lui a répondu sur Twitter après l’enregistrement du programme.

Laurent Ruquier a reçu l’écrivaine Diane Ducret dans l’épisode d’On n’est pas couché diffusé le samedi 9 juin. L’invitée fait actuellement la promotion de son nouvel ouvrage intitulé La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, publié chez Flammarion. Ce roman autobiographique n’a pas convaincu Yann Moix. Le chroniqueur n’a pas manqué de faire savoir qu’il l’avait détesté et a déclaré :

En pleine forme pour l’une de ses dernières émissions, Yann Moix a ensuite ajouté :

Est-ce qu’on doit, quand on parle d’un livre qu’on a lu, infliger la même correction à la personne qui nous a infligé la lecture de sa non-œuvre ? C’est un vrai problème.

Venue faire la promotion du film 3 jours à Quiberon, dans lequel elle tient le rôle principal, la comédienne Marie Baümer a pris la défense de Diane Ducret suite aux remarques de Yann Moix en déclarant :

Après ce speech, je vais lire le livre avec encore plus de plaisir.

Cette phrase a provoqué la colère du chroniqueur, qui n’a pas apprécié qu’une invitée vienne en aide à une autre. Il a en effet expliqué :

Diane Ducret a alors affirmé que Yann Moix n’avait probablement pas lu l’ouvrage entièrement, ce à quoi il a répondu :

Après avoir écouté les remarques du chroniqueur, l’écrivaine a pris le temps de défendre son roman. Elle l’a décrit de la manière suivante :

[Le roman] parle d’une jeune femme arrachée à ses parents et à son pays […] qui va se battre contre le handicap, contre la violence masculine, et qui, justement, refuse toujours la victimisation et qui va réussir, par l’humour, à ne pas être une victime.