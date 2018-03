Le grand retour à la télévision du Burger Quiz avec Alain Chabat sur TMC

Le jeu télévisé déjanté et décalé Burger Quiz s’apprête à revenir sur TMC. L’ancien membre des Nuls, Alain Chabat, reprendra donc le costume de présentateur, comme dans les années 2000 sur Canal +, puis sur Comédie. L’humoriste et comédien a également inventé le concept du jeu, aux côtés du scénariste et producteur Abd-el-Kader Aoun.

Alain Chabat relance le Burger Quiz sur TMC au printemps 2018

Ce grand retour était évoqué depuis de nombreux mois, selon des indiscrétions de la rédaction du Parisien. L’information a été confirmée et officialisée par l’émission Quotidien de Yann Barthès, jeudi dernier. Cette version 2018 du Burger Quiz est attendue pour le printemps prochain. Le tournage des nouveaux numéros du Burger Quiz est prévu pour le mois d’avril 2018. Le jeu sera diffusé de manière hebdomadaire à partir du printemps prochain.

C’est donc officiel ! Le célèbre Burger Quiz est de retour ! Et pour l’animer… Alain Chabat, comme au bon vieux temps !

Le jeu qui mettait du… burger dans les épinards pour le groupe Canal + dans les années 2000 !

Burger Quiz avait été lancé en septembre 2001 sur Canal +. Les candidats devaient répondre à des questions décalées et excentriques pour la plupart, dans un décor de restaurant de fast-food. Le jeu était séquencé en différentes épreuves : Nuggets, Sel ou poivre et l’addition. Deux équipes s’affrontaient dans ce jeu : les teams Mayo et Ketchup. Les candidats participant au Burger Quiz avaient le privilège et la chance d’être épaulés par deux célébrités. La première équipe qui parvenait à obtenir 25 points accédait à la grande finale : le burger de la mort. Au cours de cette ultime épreuve, le candidat était déstabilisé par Alain Chabat. L’objectif terrible était de mémoriser les réponses à dix questions posées préalablement, avant de les annoncer d’une seule traite.

L’esprit canal et les célébrités des années 2000 font leur mue pour le groupe TF1

De nombreuses célébrités ont participé au Burger Quiz en aidant les candidats. Les téléspectateurs se souviennent notamment de Chantal Lauby, de Clotilde Courau, d’Elie Semoun, de Laurent Baffie, de Gérard Darmon, de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh ou bien encore de Kad et Olivier. Le jeu a été diffusé sur Canal + entre septembre 2001 et le mois de juin 2002. Reste à savoir si l’originalité, la fraîcheur du jeu à l’époque et « l’esprit canal » du Burger Quiz parviendront à résister à la moulinette de TF1 sur TMC. Les invités présents pour cette édition 2018 seront-ils les mêmes qu’en 2001 ? TF1 et TMC vont-elles se servir du jeu pour valoriser les têtes connues de la chaîne ? Réponse donc dans quelques mois à peine avec le premier numéro du Burger Quiz sur TMC.

Après l’émission de Yann Barthès qui a migré vers le groupe TF1 sur TMC, Canal + va donc voir un nouveau de ses programmes historiques débarquer chez son concurrent, avec la version 2018 du Burger Quiz sur TMC au printemps prochain ! Le clip promotionnel pour le retour du Burger Quiz, diffusé sur les réseaux sociaux, évoque d’ailleurs avec humour l’actualité liée à la polémique balance ton porc et le conflit entre TF1 et Canal +.