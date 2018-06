Clap de fin pour BuzzFeed

Le 20 juillet prochain marquera l’arrêt définitif de BuzzFeed en France. Après quatre années d’activité, le site va définitivement fermer. Le projet de licenciement collectif et de cessation d’activité avaient été envisagés au début de l’année. Cette fois c’est sûr. C’est l’un des 14 salariés du site Internet qui a annoncé la nouvelle.

De graves difficultés

Le porte-parole de BuzzFeed aux Etats-Unis n’a pas souhaité commenté cette information. On ne sait pas si le site continuera à publier des news dans notre pays ou si ce sera définitivement terminé. La direction américaine a seulement indiqué lancer un processus de consultation avec BuzzFeed France.

Elle a également expliqué prendre des mesures pour revoir son activité, les perspectives de croissance sur le marché français étant incertaines. On comprend donc que les difficultés sont trop nombreuses pour que l’aventure se poursuive.

Quelques informations

Pour rappel, BuzzFeed a été créé aux Etats-Unis en 2006. Le média souhaitait devenir une véritable référence sur les réseaux sociaux, et ce fut le cas pendant très longtemps. Le journal en ligne a joué sur les contenus viraux et les buzz. Mais en France, les premiers succès ont laissé la place à des lendemains difficiles, notamment avec le changement d’algorithme de Facebook. Toutefois, ce n’est pas le seul pays où BuzzFeed a chuté. On savait déjà que le média rencontrait des difficultés puisque BuzzFeed avait annoncé le licenciement d’une centaine de personnes aux Etats-Unis et en grande Bretagne à la fin de l’année 2017. Le modèle économique est entièrement basé sur la publicité, et ce modèle est de plus en plus compliqué ces derniers mois.

Il reste tout de même 1600 salariés dans le monde. En Espagne ou en Allemagne, il semble que les sites ne soient pour l’instant pas menacés de fermeture.

On ne sait donc pas quel sera l’avenir de BuzzFeed, mais ce qui est certain, c’est que la version française fermera définitivement ses portes le 20 juillet prochain.