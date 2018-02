“C’est votre pays. Ne vous le faites pas voler” : La lettre de Christiane Taubira à Mennel Ibtissem

Ce 22 février, Christiane Taubira a mis en ligne sur Facebook une lettre ouverte à Mennel, cette jeune candidate de The Voice contrainte de quitter l’émission. Pour rappel, la jeune femme a été au cœur d’une énorme polémique, au début du mois de février, suite à la découverte d’anciens tweets qu’elle avait publiés après l’attentat de Nice et l’attaque de l’égliser de Saint-Etienne-du-Rouvray, en 2016. La chanteuse avait également été attaquée en raison de son voile et de sa reprise en arabe de la chanson Hallelujah de Leonard Cohen.

Malgré ses excuses, Mennel a donc décidé de quitter le télé-crochet.

Christiane Taubira et la France qui “s’égare”

L’ancienne garde des Sceaux a ainsi adressé son message après coup, en raison de son absence sur le territoire français.

L’affaire dure. Je l’ai découverte tardivement, du fait de déplacements successifs hors de France. Je pourrais en rire et railler, voilà, dès que je m’éloigne, ce pays s’égare. Mais cette histoire ne donne guère envie de plaisanter.

Débute-t-elle avant de féliciter la jeune chanteuse pour son incroyable prestation.

D’abord l’essentiel : votre voix, imbibée d’émotion et de chaleur, est pleine de personnalité. Et cette interprétation que vous donnez d’Hallelujah est un enchantement. (…) Et que vous, si jeune, rendiez un tel hommage à cet immense poète, si tendre, si triste, si raffiné et qui nous demeure si indispensable, donne envie de renouer avec un optimisme d’essence et d’existence.

Christiane Taubira en vient rapidement sur le fond de la polémique.

Mais revenons à l’hystérie. On vous reproche votre ‘turban’, disent-ils. Il vous sied délicieusement, sans rien dissimuler de votre beauté encore en éclosion. Ils vous reprochent de chanter en arabe… incultes, ils ne savent pas finir la phrase : en arabe la chanson d’un Juif magnifique. Quelle somptueuse audace, et quelle promesse pour notre monde !

Poursuit-elle avant d’enchaîner sur les tweets passés qui ont posé problème.

“Vos excuses sont la marque de votre dignité”

Mennel avait écrit « Les vrais terroristes c’est notre gouvernement » puis avait partagé une vidéo d’Hassan Iquioussen, qui a déjà tenu des propos antisémites en 2003. Elle a également partagé des publications de Dieudonné. Là, Christiane Taubira n’y va pas par quatre chemins.

Vos références intellectuelles étaient loin d’être recommandables. Je ne me situe pas dans le champ moral, il est le moins fécond. Sur le plan philosophique d’une conception de la vie, du rapport à l’autre, de l’exigence envers soi-même, d’une vision de la socialité possible et souhaitable, ces deux références sont simplement indigentes et lamentables. Manifestement fourbes, parfois immondes. Ils ne sont pas les seuls. Le souci, c’est la fascination qu’ils parviennent à exercer sur de jeunes esprits, même brillants. C’est cela le seul sujet, pour nous autres adultes.

Mais précise :

Vous vous êtes excusée et vous avez bien fait. N’en ayez surtout aucun regret, c’est votre hauteur. Et tant pis si les fâcheux eurent le dernier mot sur les pusillanimes et les commerciaux. Ce n’est qu’un avant-dernier mot. Le dernier, c’est vous qui l’aurez si vous décidez qu’il vous revient de tracer vous-même votre chemin de vie. (…) Vos excuses sont la marque de votre dignité. Elles ne doivent pas vous exonérer d’une vigilance sur la sensibilité des autres, sur les plaies qui ne referment pas, sur ces cicatrices qui saignent et saigneront encore, selon les mots du poète Antara.

“Et d’abord, c’est votre pays”

Christiane Taubira, enfin, déplore la haine qui a découlé de cette polémique, notamment sur les réseaux sociaux.

Tant d’agressions antisémites, de défiance et d’injures à l’encontre des musulmans, d’actes et de propos racistes, de déchaînement xénophobe, de résurgence homophobe, d’arrogance sexiste, laisseraient accroire que ce temps est révolu, que l’intolérance règne sans partage. En attestent les victoires des pleutres à pseudonymes, aux doigts fébriles sur leurs claviers. Il n’en est rien.

Et conclut d’un somptueux :

La France reste une terre de passion et de générosité, elle est une béance du monde d’où surgissent, toujours vives, des querelles et des fureurs qui n’ont jamais su dissoudre ses ardeurs fraternelles. C’est bien là qu’il faut vivre. Et d’abord, c’est votre pays. Ne vous le faites pas voler.